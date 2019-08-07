В Карелии до конца 2019 года планируют переобучить до тысячи предпенсионеров

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Управление труда и занятости Карелии планирует почти в три раза превзойти показатель по переобучению граждан предпенсинного возраста, установленный на 2019 год федеральным проектом "Старшее поколение". Вместо заявленных 239 человек новые навыки получат более 750 граждан, сообщила корреспонденту ТАСС начальник регионального управления Елена Фролова.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду России проанализировать причины отставания ряда регионов в реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Карелия попала в число субъектов, где уровень исполненных обязательств составил менее 6%.

"Федеральные средства нам позволят обучить не менее 755 человек. Вероятнее всего, мы даже будем уходить в тысячу человек, поскольку сумма нам выделена достаточная, ее размер превосходит потребность в обучении 239 человек", - рассказала собеседник агентства.

Перевыполнить план получится благодаря более низкой цене за обучение в регионе. Республика по линии нацпроекта в 2019 году получила 17 млн рублей из расчета стоимости курсов не более 68,5 тыс. рублей на человек. В Карелии курсы повышения квалификации или переобучение стоят в среднем 20 тыс. рублей.

"Понимая, что средства направлены на реализацию национального проекта, а наша республика не самый богатый регион, мы, безусловно, израсходуем эти средства за счет увеличения численности участников", - заявила Фролова.

Причины отставания

В Карелии непосредственно к обучению предпенсионеров приступили в мае 2019 года. На данный момент через проект уже прошли 19 человек, 41 находится в образовательном процессе, в том числе еще одна группа из 22 граждан начала изучать курс основ предпринимательской деятельности. По словам Фроловой, на август-сентябрь уже зарезервированы 2,5 млн рублей для обучения 164 человек, что уже составит 70% от заявленных на 2019 год показателей.

Низкие темпы на старте программы в управлении связывают с перерывом на летние каникулы в учебных заведениях. Кроме того, ведомство работает с представителями филиалов федеральных компаний, центр принятия решений которых находится за пределами республики.

В силу того, что Карелия пользуется льготами для территорий крайнего севера, и пенсионный возраст наступает для местных жителей раньше, чем в среднем по стране, люди предпенсионного возраста часто представляют для работодателей ценных сотрудников, которых не планируется сокращать.

"Мы столкнулись с тем, что работодатели в принципе не собираются их увольнять, и сами за собственный счет уже переобучили своих специалистов еще до старта программы. Есть и такие ситуации, когда необходимости в переобучении просто нет", - отметила собеседник агентства.

На переобучение людей предпенсионного возраста в рамках нацпроекта "Демография" направят в течение трех лет более 54 млн рублей. До 2024 года переобучение по востребованным профессиям должны пройти не менее 1,4 тысячи человек. Обучение можно пройти в 26 организациях, которые предлагают более чем 600 образовательных программ.