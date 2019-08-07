Юбилей российской тельняшки отметят на Международном морском фестивале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Российская тельняшка отпразднует 145-летие в рамках сентябрьского Международного морского фестиваля в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

"На фестивале будет отмечаться День российской тельняшки. В 2019 году этой морской рубашке исполнится 145 лет. По традиции на мероприятии будет поднят флаг праздника с изображенной на нем тельняшкой", - отмечается в сообщении.

Флаг предоставит руководитель творческого объединения "Митьки" Дмитрий Шагин, уточнили в пресс-службе.

Международный морской фестиваль пройдет в Петропавловской крепости. В рамках праздника будут организованы концерт, мастер-классы и соревнования, открыты интерактивные зоны. Кроме того, состоится торжественная церемония принятия присяги кадетов Морской школы.