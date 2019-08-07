Центр компетенций по формированию современной городской среды создадут в КБР

НАЛЬЧИК, 7 августа. /ТАСС/. Центр компетенций по вопросам благоустройства городской среды создадут в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2019 году. В частности, его специалисты займутся внедрением технологий "Умного города", сообщил в среду ТАСС первый зампред правительства - министр инфраструктуры и цифрового развития региона Владимир Болотоков.

"Готовится положение о создании у нас в министерстве центра компетенций по формированию современной городской среды и "Умному городу". Мы хотим привлечь экспертов, молодых специалистов, представителей СМИ, которые будут пропагандировать эту работу. Мы будем привлекать туда волонтеров, которые будто доносить до нашего населения важность, нужность вот этих направлений работы", - сказал Болотоков.

Максимальное вовлечение граждан в решение вопросов городского развития, в том числе с широким использованием цифровых технологий, является основным направление проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, в 2020 году региональные центры компетенций по вопросам городской среды должны начать работать во всех субъектах страны.

"Ученые и практики в этой компетенции будут обсуждаться все, что связано с благоустройством и внедрением цифровой программы "Умный город". Студенты, возможно, будут участвовать в проектировании, создании дизайн-проекта, еще у нас много таких ребят, которые обучаются за пределами Кабардино-Балкарии в архитектурных и строительных институтах", - отметил он, добавив, что власти планируют привлечь и их к данной работе.

Ранее сообщалось, что в КБР при благоустройстве общественных территорий в текущем году будут установлены "умные" светильники, интернет-зоны и камеры видеонаблюдения, что практикуется в регионе впервые. В Нальчике в 2019 году появилась первая "умная" остановка, которая оборудована рекламным дисплеем с подсветкой, камерами видеонаблюдения, набором для точки доступа Wi-Fi. До конца года такие остановки появятся на всем протяжении центрального проспекта Ленина.