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Победителем всероссийского конкурса лучших плотников стал участник из Воронежской области

Второе место занял конкурсант из Мурманской области

ТАСС, 7 августа. Победителем федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший плотник" стал участник из Воронежской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Архангельской области, где проходили соревнования.

"Победителем конкурса в номинации "Лучший плотник" с результатом в 117 баллов признан сотрудник ООО "Стандарт Отделка" Владимир Бурминов из Воронежской области", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. Вторым стал участник из Мурманской области, третьим - из Архангельской.

Победитель федерального этапа конкурса получит 300 тыс. рублей, призеры - по 200 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

Как сообщалось ранее, в соревнованиях принимали участие семь человек, трое - вне конкурса. Конкурсанты прошли тест на знание основ материаловедения, оборудования, инструментов и технологии производства плотницких работ. В практической части плотники в течение семи часов должны были демонтировать дверной блок, изготовить и смонтировать дверную коробку, заполнить зазоры и стыки монтажной пеной, навесить полотна, установить замок, ручки и шпингалеты.

Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства.

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