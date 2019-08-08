Новый водовод обеспечил качественной водой более 2 тыс. жителей станицы на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Подводящий водовод впервые построен в станице Беломечетской Ставропольского края. Он обеспечил качественной питьевой водой более 2 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Впервые в истории станицы здесь появилась система обеспечения качественной питьевой водой. Построенный за счет краевого и муниципального бюджетов подводящий водовод обеспечивает Беломечетскую водой из Кубани", - говорится в сообщении. В пресс-службе отмечают, что используемый метод забора воды позволяет добиться максимальной степени ее естественной очистки, а также "минимизирует зависимость от перепада уровня реки".

По данным пресс-службы, комплекс включает системы очистки и резервуары общей емкостью 2 тыс. куб. м. Этот объем с запасом превышает сегодняшние потребности станицы. В настоящее время в Беломечетской начат процесс подключения абонентов к новой системе водоснабжения.

"Сегодня из тысячи дворов Беломечетской подключены к водоснабжению более сотни, выдано 570 технических условий на подключение к водоводу. Работы по подключению обеспечиваются администрацией. От владельцев жилья требуется только приобрести материалы, затраты составляют до 13 тыс. рублей", - отмечается в сообщении со ссылкой на руководителя муниципалитета Эдуарда Дубко.

Губернатор Владимир Владимиров указал муниципальному руководству на то, что большая часть жителей поселения - пенсионеры. Он подверг критике подход местной администрации к организации работы по подключению воды. "Надо сделать так, чтобы все желающие были подключены, даже тот, у кого не хватает средств, должен иметь для этого возможность. Думайте об этом, выстраивая свою работу", - сказал Владимиров, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что стоимость комплекса водоснабжения для 2 тыс. жителей станицы Беломечетской Кочубеевского района превысит 120 млн рублей.