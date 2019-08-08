"Гламурный пикник" пройдет на Ставрополье 17 августа

ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Фестиваль "КМВ-Глэмпинг", где будут представлены национальные кухни, пройдут мастер-классы по йоге, а также можно будет сыграть в волейбол на траве, пройдет 17 августа на озере Новом в Кисловодске (Ставропольский край), сообщили в четверг организаторы мероприятия.

"На видовой поляне Нового озера будут организованы 24-метровые навесы, укомплектованные пледами, шатер для мастер-классов по йоге. На 400 кв. м вырастет детский картонный городок, который малыши смогут разрисовывать красками, создавая свой сказочный мир", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, в программу фестиваля включены интерактивные театрализованные миниатюры, сеансы йоги, лотереи, конкурсы, флешмобы, командные игры, волейбол на траве, пикник. На "КМВ-Глэмпинг" выступят диджеи из Москвы и Краснодара. В зоне фудкорта будет презентована сербская и узбекская кухни, будет организована территория барбекю и самоварные чаепития.

"Современные кемпинги с удобствами в необычных природных локациях пользуются популярностью во многих странах. В окрестностях Кисловодска много замечательных мест, где органичное сочетание городского комфорта и первозданной природы создают условия для полноценного отдыха и хороших эмоций", - поясняют организаторы.

Понятие "глэмпинг" (дословный перевод с английского означает "туризм класса "люкс") стало активно использоваться в 2005 году в Великобритании, а в 2016 году его внесли в Оксфордский словарь.

Глэмпинг - новый вид экотуризма, подразумевает отдых на природе, в который "все включено".