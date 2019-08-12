Ни одно животное не пострадало. Семья из Кирова с помощью экошуб делает мир добрее

За несколько лет до того, как начать бизнес, Ольга и Дмитрий Нелюбины стали помогать бездомным животным. А экомех для первых шуб купили на пособие, которое получили за рождение ребенка

Животные — не одежда, убеждены Дмитрий и Ольга Нелюбины из Кирова. Это город, который считается "меховой столицей России". Супруги Нелюбины сначала сами отказались от натурального меха, а потом решили предложить Кирову "гуманную альтернативу" — шубы из искусственного меха. За пять лет экобизнес охватил девять городов России и уже слегка вышел за пределы страны. "Если идея нужна миру — все получится" "В сентябре 2014 года мы сшили первые шубы, за пять лет бизнес вырос примерно в десять раз. Ежегодный прирост — не менее 50%. Но если честно, когда мы начинали этим заниматься, вообще не думали, что из этого получится бизнес, — рассказывает Ольга. — У нас не было бизнес-плана, но была идея гуманного отношения к животным. Это касается и еды, и зоопарков, и одежды, мы хотели дать людям альтернативу. И люди сами к нам потянулись, специалисты помогли правильно разработать дизайн, лекала, наладить пошив. Я убеждена: если есть вдохновляющая идея и она нужна миру, все получится". За несколько лет до того, как начать бизнес, Ольга и Дмитрий стали помогать бездомным животным. Они были в числе организаторов кировского волонтерского сообщества "Дари добро", ухаживали за безнадзорными животными, лечили, курировали ветклиники, искали питомцам новых хозяев, сами приютили дома трех собак и трех кошек. "У нас слепая кошка, трехлапая собака и кот без хвоста. И есть семейная шутка: чтобы взять всех животных, нам пришлось переехать в трехкомнатную квартиру", — смеется Ольга. Сейчас организаторской работой в волонтерском движении Нелюбины не занимаются, но помогают деньгами, а по выходным по-прежнему приезжают гулять с собаками в приюте, привозят кашу.

Описание Дети уже помогают Нелюбиным и в бизнесе, и в заботе о животных © Личный архив семьи Нелюбиных

"В определенный момент произошел разрыв шаблонов: получалось, что одним животным мы помогаем, а других едим и носим их шкуры. И тогда сначала мы перешли на вегетарианство, а потом возник вопрос с одеждой. Это был 2013 год, искусственного меха в Кирове тогда не было. Я заказала для себя в интернете шубу из экомеха, потом мы стали привозить изделия других производителей. И в итоге решили шить сами, потому что нас то качество пошива не устраивало, то мех, а я перфекционист, мне нужно, чтобы все было идеально", — говорит Ольга. "Декретные" инвестиции Экомех для первых шуб Ольга и Дмитрий купили на "декретные деньги" — государственное пособие, которое получили за рождение ребенка. Первыми клиентами стали друзья и знакомые, они давно ждали появления экошуб в Кирове. А вот далеким от зоозащитного движения людям приходилось объяснять, что в шубах из искусственного меха тепло и сделаны они не из Чебурашки. "Но вообще начать бизнес не сложно. Сложности возникают, когда нужно масштабироваться, когда один ты уже не справляешься и необходимо найти персонал, все организовать, прописать все процессы. Найти хороших швей — большая удача и, пожалуй, самая сложная проблема. В идеале хотелось бы, чтобы сотрудники еще и разделяли наши взгляды, но что касается швей, то это практически невозможно, все они так или иначе ранее работали с натуральным мехом. Сейчас у нас работают три швеи, в высокий сезон по авторским лекалам и технологиям пошива изделия отшивает проверенное ателье на аутсорсинге", — рассказывает Дмитрий Нелюбин.

Описание В девяти городах у семейного предприятия есть партнеры, которые закупают шубы, организуют шоурумы, принимают заказы © Мария Шевченко/ТАСС

Дмитрий — юрист по образованию, раньше он работал госслужащим, риелтором, пробовал себя в спорте, но за несколько лет досконально разобрался в швейном деле и контролирует весь производственный процесс, а иногда и примерки сам проводит. Ольга придумывает модели, подбирает мех, который супруги заказывают в Корее. Сегодня в коллекции их предприятия DaMiNe порядка 90 моделей. Основная часть продаж идет через интернет и соцсети, где и Ольга, и Дмитрий активно общаются с потенциальными клиентами, помогают сделать выбор, собирают обратную связь.

"Мы также участвуем в выставках, показах мод, например Estet Fashion Week, акциях, чтобы рассказать о гуманном отношении к животным не только тем, кто уже разделяет наши взгляды, но и другим людям. Когда экошубу покупают девушки, которые еще вчера выбирали натуральную шубу, я понимаю, что ради таких моментов стоит работать", — отмечает Ольга. "Человечество в XXI веке вполне может обойтись без натуральных шуб и бесполезных жертв, — добавляет Дмитрий. — Никому из нас сейчас не нужно бегать по лесу за волком или зайцем, чтобы потом съесть мясо добычи и сшить себе шубу. Животных убивают просто ради красоты, и это неоправданно. Многие дизайнеры с мировым именем выпускают коллекции из искусственного меха, во всем мире закрывают зверофермы, запрещают цирки и зоопарки, потому что на одной чаше весов — наше любопытство, а на другой — жизнь и свобода живого существа. К нам это понимание тоже придет".

Сами Нелюбины стараются придерживаться принципов гуманности и экологичности во всем. Шубы вручают клиенткам в бумажных пакетах, заказчицам отправляют посылки в коробках, полиэтилен практически не используется, а бумагу стараются экономить. Если какие-то модели из старых коллекций остаются невостребованными, супруги отдают их на благотворительность, в малоимущие семьи. Туда же отправляется качественная, но уже надоевшая одежда из дома. Недавно Ольга и Дмитрий начали сортировать мусор, приучают к этому дочь и сына. Семейный бизнес — не идиллия Дети помогают Нелюбиным и в бизнесе. "В этом году впервые ездили с детьми на выставку. Младший, ему шесть лет, раздавал листовки и говорил: "Посмотрите, какие у нас красивые шубки!" — смеется Дмитрий. А Ольга добавляет, что, как ни старались Нелюбины отделить бизнес от семьи, сделать это пока не получилось: работа с соцсетями, маркетинг, учеба, разработка концепции развития, новых моделей, налоговые и юридические вопросы — все это, как правило, приходится делать дома. "Мозг постоянно работает на бизнес, он вообще не отключается. А семейный бизнес — это не идиллия. Сколько знаю пар, которые вместе бизнес ведут, все говорят, что это тяжело. Конечно, две головы лучше, и мы поддерживаем друг друга, и ответственность делится на двоих, но "отключаться от бизнеса", не говорить о делах дома — невозможно. Мы спорим, не сходимся во мнении, но как-то миримся и стараемся разделить функции", — рассказывает Ольга.

Описание Ольга Нелюбина в шоуруме семейной компании © Мария Шевченко/ТАСС

Отдохнуть получается только в отпуске. В этом году Нелюбины всей семьей выехали на Кипр, несколько раз в год стараются бывать вместе с детьми в разных городах России. Частые поездки, участие в выставках позволяют расширять горизонты, искать новых партнеров. "Сейчас у нас девять работающих городов — Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Иваново, Екатеринбург, Вологда, Ульяновск, Ижевск и Оренбург. В каждом из этих городов у нас есть партнеры, которые закупают шубы, организуют шоурумы, принимают заказы. Зарубежные заказы пока носят единичный характер. Думаю, вопрос полноценного экспорта — это уже перспективы следующего года. Сейчас мы сотрудничаем с организациями, которые помогают производителям выходить на международные рынки, заключили договор с Центром поддержки экспорта Кировской области, планируем при поддержке центра принять участие в международных выставках, это большая помощь для бизнеса", — говорит Дмитрий.