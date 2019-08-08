Более 700 жительниц КЧР пройдут обучение новым профессиям по нацпроекту

ЧЕРКЕССК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют до конца 2024 года организовать обучение и дополнительное профобразование более 700 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, сообщили ТАСС в четверг в Управлении государственной службы занятости населения КЧР.

"В рамках реализации республиканского проекта "Содействие занятости женщин", который входит в нацпроект "Демография", в 2020-2024 годах будет организовано переобучение и повышение квалификации не менее 728 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет", - отметили собеседники агентства.

Основной целью проекта является обеспечение возможности женщин, которые воспитывают детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями. Достижению данной цели будет способствовать повышение доступности дошкольного образования детей до трех лет путем увеличения доступных мест в образовательных организациях. Уровень занятости женщин с детьми дошкольного возраста должен возрасти к 2024 году с 48% до 51,9%. На реализацию проекта в регионе будет выделено 37 млн рублей, в том числе 35,1 млн из федерального бюджета, остальное из республиканского.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.