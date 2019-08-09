Российские пограничники с коллегами из США подписали план сотрудничества в Тихом океане

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 августа. /ТАСС/. Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району и 17 район береговой охраны (БОХР) США подписали план совместных действий по охране биоресурсов в конвенционном районе Тихого океана. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба пограничного управления.

"В Петропавловске-Камчатском прошла встреча руководства погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району и 17 района БОХР США. Американскую делегацию, работавшую на Камчатке с 5 августа, возглавил командующий 17 районом БОХР США вице-адмирал Мэтью Т. Белл - младший. По результатам встречи подписан план согласованных действий сил двух ведомств на 2020 год", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на переговорах обсуждались вопросы, связанные с борьбой с нелегальным промыслом биоресурсов в Беринговом море и северной части Тихого океана, проведением совместных учений на море и обеспечением пограничной безопасности двух стран.

Соглашение о взаимодействии по охране водных биологических ресурсов в конвенционном районе между аляскинскими и камчатскими пограничниками заключили в 1996 году. Сотрудничество предполагает работу по предотвращению нарушений правил рыболовства, обеспечению контроля за таможенным декларированием объектов рыбного промысла, а также по охране Северного морского пути между Чукоткой и Аляской.

Пограничное управление ФСБ РФ по восточному арктическому району обеспечивает охрану границы протяженностью более 20 тыс. км, что составляет треть границы России.