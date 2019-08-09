Сквер перед библиотекой в Московском районе Петербурга благоустроят к сентябрю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Благоустройство сквера у "Библиотеки друзей" в Московском районе Петербурга завершится к сентябрю. Здесь высадят новые растения, установят лавочки и амфитеатр для проведения мероприятий библиотеки, сообщили в пресс-службе комитета финансов Петербурга.

"В сквере у "Библиотеки друзей" начались работы по благоустройству: на этом месте появится общественное пространство со скамейками, объемными буквами, площадкой с амфитеатром и навесом для проведения мероприятий. Благоустройство включает сохранение существующих деревьев и посадку многолетних растений. <…> Объект должен быть готов к сентябрю", - говорится в сообщении.

Проект реализуется в рамках программы "Твой бюджет", которая дает возможность жителям Петербурга участвовать в распределении городского бюджета и повышать качество жизни в городе.

Инициатива принадлежит победителям программы 2017 года, обратившим внимание на то, что многие проводимые библиотекой мероприятия собирают до полутысячи человек и пространства внутри здания не хватает. Они предложили организовать на площадке перед библиотекой сквер, который станет точкой притяжения жители Московского района. Для реализации инициативы в рамках проекта "Твой бюджет" были выделены 6,5 млн рублей, еще 11,8 млн рублей направлено из городского бюджета.

Благодаря проекту "Твой бюджет" петербуржцы могут представить идею по развитию городской среды, проработать ее и вынести на голосование. Победителей выбирают горожане - члены бюджетных комиссий, набранные в ходе жеребьевок из числа подавших заявки на участие в проекте "Твой бюджет". Проект "Твой бюджет" работает в Санкт-Петербурге с 2016 года. В 2019 году участие в проекте приняли шесть районов города, в каждом районе члены бюджетной комиссии распределяли 15 миллионов рублей.