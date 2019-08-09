Малоимущие семьи в КЧР бесплатно получат жертвенных животных по случаю Курбан-байрама

ЧЕРКЕССК, 9 августа. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в Курбан-байрам, который отмечается 11 августа, распорядился о бесплатной раздаче баранов малоимущим семьям. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Во всех муниципальных районах Карачаево-Черкесии по поручению главы республики малоимущим семьям к празднику жертвоприношения раздадут барашков. Кроме того, в Черкесске и Карачаевске будет создано два пункта продажи жертвенных животных по ценам, которые будут ниже рыночных на 25-30%", - говорится в сообщении пресс-службы.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.