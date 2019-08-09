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Северный Кавказ

В Карачаево-Черкесии понедельник объявлен выходным в честь празднования Курбан-байрама

Праздник отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку

ЧЕРКЕССК, 9 августа. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ об объявлении 12 августа нерабочим днем в регионе по случаю праздника Курбан-байрам, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Глава Карачаево-Черкесии своим указом постановил объявить 12 августа 2019 года праздник жертвоприношения Ид-аль-Адха (Курбан-байрам) нерабочим днем и предоставить органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих", - говорится в сообщении.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Северный Кавказ
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