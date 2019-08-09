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Авиалесоохрана предупредила о высокой пожарной опасности в регионах России на выходных

В отдельных регионах уровень опасности оценивается как чрезвычайный

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Высокий, местами чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется 10-11 августа в Сибирском федеральном округе (СФО) и ряде регионов других федеральных округов. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба "Авиалесоохраны".

"На территории Сибирского федерального округа средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируются в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской и Томской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Северо-Западного федерального округа средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах ожидается в Карелии, Ленинградской и Мурманской областях.

На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов высокий класс пожарной опасности ожидается в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне, Ставропольском крае, Калмыкии, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях.

На территории Дальневосточного федерального округа средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности прогнозируются в Якутии и Бурятии, Забайкальском крае.

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