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Власти Крыма планируют в 2020 году начать реконструкцию набережной в Гурзуфе

Реконструкция также затронет подпорные стены и инженерные сети

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Начало реконструкции набережной в крымском поселке Гурзуф запланировано на 2020 год, сообщил журналистам в пятницу глава республики Сергей Аксенов после совещания под руководством вице-премьера РФ Ольги Голодец.

"В Гурзуфе будет реконструкция набережной, это состоявшееся решение. Со следующего года приступим к работам. На протяжении почти 1,5 км там будет создана новая инфраструктура" - сказал Аксенов.

Власти республики с 2016 года говорят о необходимости обновления набережной. Сообщалось, что специалисты реконструируют саму набережную, а также подпорные стены и инженерные сети. Также запланирован перенос ряда социальных объектов с набережной в другие места. В 2016 году проект реконструкции предварительно оценивался в 2,2 млрд рублей.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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