В Якутии за сутки ликвидировали два лесных пожара

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Лесопожарные формирования за прошедшие сутки ликвидировали два лесных пожара в Якутии, где общая площадь пожаров превышает 880 тыс. га. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального министерства экологии.

"В республике ведутся работы по тушению 18 лесных пожаров: из них действующих - 13, локализовано пять пожаров. [За сутки] ликвидировано два пожара в Нюрбинском и Усть-Алданском улусах", - говорится в сообщении.

Лесные пожары тушат 591 человек, задействовано 38 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда находятся под постоянным наблюдением и контролируются космическим мониторингом 126 зарегистрированных термоточек.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Якутии, общая площадь пожаров в республике составляет свыше 881,5 тыс. га.

В некоторых городах и селах сохраняется задымленность, вызванная лесными пожарами в Якутии и соседних регионах. В поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах увеличен запас лекарств, медицинских масок и ватно-марлевых повязок на случай ухудшения ситуации.