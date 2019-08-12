"Самара Арену" планируют передать в собственность области в IV квартале 2019 года

САМАРА, 12 августа. /ТАСС/. Стадион "Самара Арена" передадут в собственность Самарской области в четвертом квартале текущего года. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Строительство стадиона "Самара Арена" планировалось завершить в декабре 2017 года, однако работы завершились в апреле 2018 года. На стадионе прошло шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион является домашней ареной самарской футбольной команды "Крылья Советов", выступающей в российской премьер-лиге. В настоящее время арена находится в управлении ФГУП "Спорт Ин".

"Согласно утвержденному плану, стадион будет передан нам в четвертом квартале 2019 года. Для управления ареной будет создано государственное автономное учреждения "Самара Арена", - сказал губернатор. По его словам, после передачи стадиона в собственность региону, арена будет использоваться более интенсивно. Планируется проводить концерты и конференции, выставки, спортивные и деловые мероприятия, получать доход от сдачи в аренду коммерческих площадей.

Дмитрий Азаров рассказал, что Краснодар рассматривался в качестве замены Самары для проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года из-за неготовности стадиона "Самара Арена". "Самым тяжелым оказался период, когда люди перестали верить, что мы построим стадион. Когда заговорили об альтернативном поле и стали рассматривать Краснодар как замену Самаре, это был психологически очень тяжелый момент. Нужно было поднять команду, сделать так, чтобы люди поверили в свои силы", - сказал губернатор.

По его словам, понадобилось "компенсированное время", чтобы завершить работы на арене до старта чемпионата мира. "В футболе есть понятие "компенсированного времени", и часто судьба матча решается именно в это время. Я говорил [во время строительства], что самарскому стадиону нужно это компенсированное время, в котором мы точно победим!" - добавил губернатор.

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