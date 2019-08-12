Маршрут частного трамвая "Чижик" в Петербурге планируют продлить в Ленинградскую область

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Проект частного трамвая "Чижик" в Санкт-Петербурге, может стать межрегиональным за счет продления маршрута во Всеволожский район Ленинградской области. Об этих планах сообщил журналистам директор Транспортной концессионной компании (ТКК) Сергей Окутин после обсуждения перспектив проекта на совещании у врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

"Мы можем быть полезны не только Красногвардейскому району Петербурга, но и Ленинградской области, имея в виду продление трамвайного маршрута в город Всеволожск, но это большая сложная задача, потому что она включает принятие решение как Санкт-Петербургом, так и Ленинградской областью", - сказал Окутин.

Он сообщил, что компания планирует до конца года представить руководству двух регионов свое видение проекта и в случае одобрения перейти к его проработке. "Мы подготовили наше видение трассировки, в сентябре приступим к презентации решений Петербургу и Ленинградской области и ожидаем после этого принятия решений двумя регионами", - отметил он.

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов не исключил участия Петербурга в новом этапе проекта, который будет затрагивать Ленинградскую область. "Участие двух субъектов в таком проекте - это отдельная история, она пока нигде не проработана. Мы, наверное, придем к этому первыми в стране. Мы не исключаем такого проекта. Есть масса вариантов - будем обсуждать", - сказал он.

Частный трамвай

Весной 2016 года власти Петербурга подписали соглашение с ТКК о реализации проекта частного трамвая "Чижик" в Красногвардейском районе. В марте 2018 года были запущены маршруты № 8 (Хасанская улица - Ладожский вокзал) и № 64 (станция метро "Ладожская" - Ириновский проспект), к концу года была завершена реконструкция проспекта Наставников на участке от проспекта Косыгина до Ириновского проспекта. По двум действующим маршрутам трамваи перевозят свыше 1 млн пассажиров в месяц.

По оценке Батанова, "Чижик" показал себя успешным проектом. "Мы получили первый этап современного транспорта, современные технологии. За этот год "Чижик" перевез более 9 млн пассажиров, это примерно треть от проектной мощности.

В сентябре власти Санкт-Петербурга и Транспортная концессионная компания планируют запустить четвертый маршрут сети для частного трамвая "Чижик" по Ириновскому и Рябовскому шоссе до станции Ржевка в Красногвардейском районе в сентябре параллельно с третьим маршрутом по проспекту Наставников до Ириновского проспекта.