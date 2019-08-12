Полпред в УрФО поручил регионам разработать системные программы по поддержке молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Региональные программы, призванные поддерживать молодежь в трудоустройстве, обеспечении жильем, местами в детсадах, должны быть разработаны в каждом субъекте Уральского федерального округа (УрФО). Такое поручение дал полпред президент в округе Николай Цуканов.

"В каждом субъекте должна быть разработана такая программа. В этом случае молодежь не только не будет уезжать, но будут возвращаться и ранее уехавшие. При этом о положительных результатах в целом можно будет говорить только тогда, когда нам удастся приостановить, как минимум, абсолютное снижение числа молодых людей в округе", - приводит пресс-служба слова полпреда после совещания по реализации государственной молодежной политике.

По мнению Цуканова, такие меры поддержки должны быть основаны на лучших практиках. Это могут быть льготы и субсидии обеспечению жильем молодых семей, региональные именные стипендии, программы содействия занятости и трудоустройству молодежи

По данным полпредства, за последние 10 лет в округе произошло снижение численности молодых людей на 865 тыс. человек. В 2009 году их было 3,2 млн человек, в 2019 - 2,3 млн человек.