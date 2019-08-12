Власти Сочи открыли морское туристическое сообщение курорта с городом Туапсе

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Сочи открыли морское сообщение с Туапсе - теплоход для туристов будет курсировать между городами до конца сентября, при этом поездки будут сопровождать рассказом о достопримечательностях побережья, сообщается на официальном сайте города-курорта.

"Теплоход, на котором осуществляются перевозки, вмещает 240 человек. До этого судно курсировало вдоль побережья Анапы, а теперь совершило первое путешествие из Туапсе в Сочи. Поездки сопровождаются рассказом гида о достопримечательностях и знаковых местах побережья", - говорится в сообщении.

По словам начальника флота санаторно-курортного комплекса Сочи Артема Новикова, судно прошло "серьезную реновацию".

"Произведена замена и обновление всех основных узлов. Также были заменены основные двигатели, дизельгенераторы. <...> Сейчас судно находится в отличном техническом состоянии", - приводится в сообщении слова Новикова.

Уточняется, что теплоход будет курсировать между Туапсе и Сочи два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, по средам и воскресеньям он будет ходить между Лазаревским и Сочи. "Морское сообщение будет действовать до конца сентября, а в следующем году теплоход начнет навигацию 1 июня, одновременно со стартом летнего курортного сезона", - уточнили в администрации Сочи.