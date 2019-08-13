В Якутии за сутки ликвидировали пять лесных пожаров

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Лесопожарные формирования за прошедшие сутки ликвидировали пять лесных пожара в Якутии, где общая площадь пожаров составляет 909 тыс. га. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального министерства экологии.

"В республике ведутся работы по тушению 14 лесных пожаров: из них действующих - 12, локализовано два пожара. За сутки ликвидировано пять пожаров", - говорится в сообщении.

Лесные пожары тушат 539 человек, задействовано 42 единицы техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда находятся под постоянным наблюдением и контролируются космическим мониторингом 111 зарегистрированных термоточек.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Якутии, общая площадь пожаров в республике составляет 909 тыс. га.

В некоторых городах и селах сохраняется задымленность, вызванная лесными пожарами в Якутии и соседних регионах. В поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах увеличен запас лекарств, медицинских масок и ватно-марлевых повязок на случай ухудшения ситуации. В селах проводят превентивные работы для защиты от пожаров: возводят минерализованные полосы и проводят встречный отжиг.