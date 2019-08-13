Лесные пожары в России ликвидируют на площади 266,4 тыс. га

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Работы по тушению лесных пожаров в регионах РФ во вторник проводят на площади около 266,4 тыс. га. В труднодоступных местностях при этом, по данным за прошлые сутки, огнем было охвачено свыше 2,7 млн га. Об этом сообщила пресс-служба федеральной "Авиалесоохраны".

"На 00:00 мск 13 августа 2019 на территории РФ действовало 159 лесных пожаров на площади 266 393 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 61 пожар на землях лесного фонда на площади 135 495 га в Красноярском крае, 54 пожара на площади 121 629 га в Иркутской области, 14 пожаров на площади 1187 га в Республике Саха (Якутия), семь пожаров на площади 1153 га в Амурской области", - говорится в распространенном релизе.

Пожары также тушат в Бурятии, на Чукотке, на Камчатке, в Ямало-Ненецком АО. Пожарные работают и борются с огнем в заповедных территориях, в частности в Иркутской области на площади почти 3,3 тыс. га, в Хабаровском крае - на почти 1,4 тыс. га, в Бурятии - на примерно 1,2 тыс. га.

К тушению огня в лесах в регионах привлечено около 3,9 тыс. человек, задействовано 472 единицы техники, 43 воздушных судна находятся на мониторинге, 27 судов - на тушении. В некоторых регионах работают парашютисты-десантники.

В труднодоступных и отдаленных местностях, по данным Авиалесоохраны за 12 августа, был зарегистрирован 301 лесной пожар, пройденная огнем площадь превысила 2,7 млн га. Тушение этих пожаров было прекращено. Очаги не угрожают объектам экономики и поселениям, а затраты на их ликвидацию, по информации ведомства, превышают прогнозируемый вред от них.

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края, в трех районах Бурятии. Особый противопожарный режим введен в 42 регионах РФ.