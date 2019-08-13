Атомный ледокол "50 лет Победы" со школьниками из регионов РФ отправился на Северный полюс

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Крупнейший в мире атомный ледокол "50 лет Победы" предприятия "Атомфлот" (входит в госкорпорацию "Росатом"), на борту которого находятся одаренные школьники из регионов РФ, во вторник отправился в рейс из Мурманска к Северному полюсу. В ходе поездки для детей будут проведены познавательные экскурсии, мастер-классы и обучающие игры, сообщил журналистам генеральный директор "Атомфлота" Мустафа Кашка.

"Это большая ответственность и честь взять на борт атомного ледокола таких юных участников. Не сомневаюсь, рейс на атомном ледоколе "50 лет Победы" станет одним из самых ярких воспоминаний школьников. На борту судна они познакомятся с работой моряков, увидят Арктику и достигнут Северного полюса. Возможно, что после этого путешествия кто-то из ребят захочет работать на атомном ледоколе или на одном из предприятий госкорпорации "Росатом". Мы рады в юбилей атомного ледокольного флота открыть Арктику юным россиянам", - сказал Кашка.

Фильм со звездами и необычные олимпиады

Путешествие школьников продлится до 22 августа. За это время организаторы намерены провести для ребят необычные олимпиады, инженерно-экономическую игру и фестиваль "Что? Где? Когда?".

"У нас будет происходить чемпионат по метапредметной олимпиаде на Северном полюсе, это олимпиада на знания вне предметов, когда нужно решить задачи, ответов на которые нет в интернете. <…> Будут даваться задания, например, сколько в Челябинске настройщиков пианино, либо придумать, как сделать таблицу умножения на пальцах. Метапредметную олимпиаду сложно объяснить, потому что это не открытые задачи, и их нужно видеть и вместе с нами решать", - рассказала ТАСС советник департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации "Росатом", руководитель проекта "Школа Росатома" Наталья Шурочкова.

Кроме интеллектуальных игр ребята будут заниматься творчеством. За время поездки на ледоколе им нужно снять фильм, в создании которого будут участвовать звезды российского кино и телевидения. Специально для этого на ледоколе оборудовали профессиональную киностудию и мастерскую звукозаписи.

"У нас есть творческая команда операторов и режиссеров, которые будут записывать видеоролики, создавать видеофильм в честь Дня Победы и в честь 60-летия атомного флота. <…> У нас участвуют звезды, и они тоже должны в этих ситуациях быть наравне с детьми, они должны участвовать в командах вместе с детками. Из звезд: телеведущий Валдис Пельш, народная артистка России Елена Яковлева, [актриса театра и кино] Анастасия Макеева", - сказала Шурочкова.

В ходе поездки каждый из детей будет снимать и свой собственный фильм с помощью мобильного телефона. "Ребенок должен записать видео про себя на Северном полюсе, [создать] собственный фильм на свой телефон. Будет конкурс этих фильмов, которые мы потом будем выкладывать и [определять] лучшие. Каждый раз [школьникам] будут выдаваться творческие задания. Они будут разные: про то, как они поют, танцуют, читают стихи. И с каждым разом необходимо сделать лучше и интереснее", - отметила руководитель проекта "Школа Росатома".

Школьный флешмоб на Северном полюсе

В рейс на ледоколе отправились 68 школьников. Достигнув Северного полюса, дети намерены провести флешмоб: пройти по арктической территории и пронести в руках флаги своих регионов.

"Каждый ребенок приезжает [в Мурманск] с флагом своей территории. И когда мы прибудем на Северный полюс, будет проходка, будет сделан флешмоб, когда [будут продемонстрированы] все флаги нашей страны. У нас представлено 68 территорий. Дети сами будут придумывать этот флешмоб, будут и сценаристами, и режиссерами того, каким образом они будут покорять Северный полюс", - сказала Шурочкова.

Она также отметила, что в путешествии участвуют дети, которые являются участниками различных образовательных проектов. "Это дети-победители всех конкурсов, которые проходили в течение 8 лет в проекте "Школа Росатома". [Участвуют также] детки, которые победили в конкурсах по линии "Сириуса" и дети-победители конкурсов информационных центров атомной отрасли, которые находятся в субъектах, а также дети Российского движения школьников и проекта "Школа Росатома". Это самые лучшие дети страны", - уточнила собеседница агентства.

В числе лучших - два школьника из Санкт-Петербурга. Это семиклассник из школы № 308 Центрального района Денис Мальцев и учащийся 11 класса школы № 225 Геннадий Беляев. Денис на протяжении нескольких лет посещает просветительские мероприятия Информационного центра по атомной энергии, участвует в его конкурсах и викторинах, а Геннадий - постоянный участник тематических смен в образовательном центре "Сириус" и победитель олимпиад по биологии и медицине, автор трех исследовательских проектов по аналитической химии и ее применению в экологии.

На пути к новым знакомствам и знаниям

Многие из ребят, которые отправились в рейс к Северному полюсу, это известные в своих регионах активисты и волонтеры. Как признались ТАСС сами школьники, в поездке они рассчитывают обрести новых друзей и получить новые знания в физике, математике и информатике. Такие цели ставит перед собой и ученик 11 класса общеобразовательной школы № 21 Екатеринбурга Дмитрий Микушин.

"Хочу познакомиться с такими же активистами, как и я, с интересными и знаменитыми людьми, оставить фотографии с флагом области на Северном полюсе, то есть как наши и американские астрономы сделали на Луне, точно также сделаем мы на Северном полюсе: поставим флаги и сфотографируемся. И [хочется] доказать людям, что плавание на атомном ледокольном флоте совершенно неопасно и никак не вредит здоровью", - сказал Микушин.

Любимый школьный предмет Дмитрия - физика. В последние 1,5 года он занимается общественной деятельностью - организует экологические акции для жителей города. "Проводим семейные экологические праздники, заканчиваем проект "Батарейка" (по сбору и утилизации элементов питания - прим. ТАСС). Еще один проект - "Экодвор": собираем вторсырье, проводим мастер-классы, в частности по экосумкам. Сами вышиваем сумки, а наши посетители берут акриловую краску и разукрашивают эти сумки в любые цвета", - сказал Дмитрий, который также является руководителем школьного отделения федерального экологического проекта "Делай!".

Некоторые из ребят после завершения рейса собираются заняться атомной энергетикой. Такими планами с корр. ТАСС поделился Антон Шильников, ученик школы № 9 города Сосновый Бор Ленинградской области. Его интерес к науке - это, можно сказать, семейное. Мама Антона работает в Научно-исследовательском технологическом институте имени А. П. Александрова в Сосновом Бору, занимается испытанием новых конструкторских и технологических решений для судов атомной энергетики.

"Уверен, будет весело, не так, как в школе. С профессией пока не определился, но есть желание освоить информационные технологии, программирование. В школе нравится информатика и алгебра. Возможно, участие в этой программе вызовет у меня интерес к атомной энергетике", - сказал Антон.

О рейсе "Атомфлота"

Рейс на Северный полюс выполняется в рамках празднования 60-летия атомного ледокольного флота России. По данным Росатомфлота, участникам экспедиции расскажут об истории флота и проблемах сохранения Арктики. На борту ледокола работает совместная команда педагогов проекта "Школа Росатома" и сети информационных центров по атомной энергии.

"Сегодняшние дети значительно умнее, чем взрослые, они быстрее, интереснее. И поэтому мы, взрослые, не можем им давать готовый результат, как было раньше, когда учитель нас должен к нему привести. В ситуации новой жизни, нового выбора, дети сами нам показывают, открывают этот мир. Наша задача, задача "Росатома" - дать им возможность, чтобы они были конкурентоспособными, успешными, потому что именно им управлять страной в будущем, и нам в этой стране жить", - сказала ТАСС руководитель проекта "Школа Росатома" Наталья Шурочкова.