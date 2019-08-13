КСК: "Архыз","Ведучи" и "Эльбрус" остаются приоритетными курортами туркластера СКФО

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 13 августа. /ТАСС/. Горнолыжные курорты "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Ведучи" в Чечне и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии остаются приоритетными в составе туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщил на встрече с участниками форума "Машук" гендиректор компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

Северо-Кавказский туристический кластер включает всесезонные курорты "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня), "Эльбрус" (Кабардино-Балкария), "Матлас" (Дагестан), "Цори" и "Армхи" (Ингушетия), а также пляжные курорты на Каспийском побережье Дагестана.

"На сегодняшний день в рамках стратегии развития нашей компании мы определили три приоритетных направления, три курорта, которые мы развиваем - "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи". "Архыз" позиционируется как семейный курорт. Сегодня, спустя пять лет после создания курорта, у нас есть 25 км горнолыжных трасс, современные подъемники, больше 700 мест размещения, 33 резидента", - сказал Тимижев.

По его словам, на "Эльбрусе" в настоящее время создано в общей сложности 15 км трасс, 800 мест размещения. "Эльбрус - это уникальная гора, уникальный потенциал. Сегодня на Эльбрусе нами построена самая высокогорная канатная дорога в Европе. Туристы могут подниматься на высоту 3847 метров и получать удовольствие от горнолыжного катания", - добавил гендиректор КСК.

Он отметил, что в перспективе в каждом регионе нужно создать несколько курортов, и они должны быть всесезонные. "Нам нужны в каждом регионе не один, а несколько горнолыжных курортов. Мы должны к этому идти. Я согласен, что может сразу, сегодня они не нужны, но постепенно создавая горнолыжные курорты, мы должны к этому приходить", - сказал Тимижев.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и участники из других стран. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.