Власти Амурской области сообщили, что в регионе остаются подтопленными 120 подворий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 августа. /ТАСС/. В Приамурье 120 придворовых территорий остаются подтопленными в результате паводка, 39 человек находятся в пунктах временного размещения, сообщается в среду на портале правительства Амурской области.

"По состоянию на 14 августа на территории девяти муниципальных образований в 16 населенных пунктах (минус два за сутки) подтоплены 120 придворовых территорий", - говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения в Селемджинском и Мазановском районе остаются 39 человек, из них 18 детей. В пострадавшие районы продолжается доставка гуманитарной помощи на вертолетах Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолетом Ми-8 Амурской авиабазы.

Ликвидацией последствий прохождения дождевого паводка на территории Амурской области занимаются 625 человек, 116 единиц техники, 23 плавательных средства.

В Амурской области из-за паводка с 25 июля действует режим ЧС регионального характера. В регионе оказались подтопленными более 60 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Повреждено 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.