Качество сортов винограда проверят в 10 районах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Оценку качества плодовых культур и винограда проверят в 10 районах Республики Дагестан, сообщается в среду на сайте филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по Дагестану (ФГБУ "Россельхозцентр по РД").

"В Дагестане работниками ФГБУ "Россельхозцентр по РД" будет проведена <…> оценка качества сортовых качеств посадочного материала плодовых культур и винограда. Всего апробаторы филиала планируют посетить 13 питомников в 10 районах республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году планируется посадить 2,1 млн виноградных саженцев девяти сортов и около 250 тыс. саженцев плодовых, орехоплодных и субтропических культур 20 сортов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе дагестанского филиала Россельхозцентра, все работы будут проводиться в августе - сентябре местными специалистами.

"Эта работа проводится нами ежегодно. Сейчас идет подготовка, сама апробация начнется после 20 августа и будет проходить в течение двух недель. Работы [по виноградникам] будут проводить два агронома-апробатора нашего филиала, которые прошли специальное обучение в Москве и имеют соответствующие сертификаты, еще один агроном-апробатор - по плодовым культурам", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в Дагестане было заложено 1 тыс. га виноградников. Республика в прошлом году собрала рекордный с 1991 года урожай винограда - более 171 тыс. т.

В 2016-2017 годах, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, в республике было заложено около 3,5 тыс. га виноградников, из федерального бюджета на поддержку отрасли было выделено 1,2 млрд рублей. Общая площадь виноградников в Дагестане составляет более 25 тыс. га, из них 18,2 тыс. га - плодоносящие.