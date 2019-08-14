В Железноводске в День флага пройдет флешмоб по исполнению гимна России

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Массовое исполнение российского гимна пройдет на Курортной площади в Железноводске (Ставропольский край) в День флага РФ, 22 августа, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Волонтеры в течение дня будут раздавать флаеры со словами гимна и вести регистрацию тех, кто придет. Сам флешмоб начнется в 17:00 мск. Мы включим минусовку, будет хормейстер. Я думаю, будет не меньше 200 человек", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, волонтеры также будут раздавать ленточки цветов российского флага.

В Курортном парке 22 августа для жителей и гостей города будет организована концертная программа "Я люблю Россию", во время которой будут вручены паспорта юным горожанам, которые достигли 14-летия.