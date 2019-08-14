До конца года в девяти районах Чувашии построят спортплощадки для выполнения норм ГТО

ЧЕБОКСАРЫ, 14 августа. /ТАСС/. Уличные спортивные площадки для выполнения норм ГТО появятся до конца года в девяти муниципальных районах Чувашии в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации главы региона.

"В рамках нацпроекта в девяти муниципальных районах Чувашии до конца года будут оборудованы уличные спортивные площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО", - говорится в сообщении.

Также до конца года в республике оснастят новым спортивно-технологическим спецоборудованием пять спортивных школ олимпийского резерва, сообщила пресс-служба. Кроме того, в следующем году в рамках того же нацпроекта планируется завершить строительство регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе имени А. В. Кочетова.

Сообщается, что до 2024 года на реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в Чувашию планируется привлечь более 514 млн рублей из федерального бюджета, еще 24 млн рублей - из бюджета республики.

Также в ближайшее время Министерство спорта Чувашии планирует запустить региональную акцию "Час здоровья для пожилых", которая позволит людям старшего возраста посещать спортивные комплексы на льготных условиях. В рамках той же акции для пожилых людей будут проводиться специальные оздоровительные занятия, добавили в пресс-службе.