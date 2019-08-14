Все школы Кабардино-Балкарии подготовили паспорта безопасности к новому учебному году

НАЛЬЧИК, 14 августа. /ТАСС/. Все общеобразовательные школы Кабардино-Балкарии (КБР) составили паспорта безопасности, подготовка к новому учебному году идет в штатном режиме, сообщил ТАСС в среду министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков.

"У нас 325 общеобразовательных учреждений, которые размещены в 515 зданиях и сооружениях. На сегодняшний день подготовка к новому учебному году идет в штатном режиме, работала межведомственная комиссия, проверяющая готовность образовательных учреждений к новому учебному году, и в состав которой входят представители МВД, МЧС, Роспотребнадзора. Особое внимание, как и раньше, обращается к безопасности детей, это связано и с пожарной безопасностью, и антитеррористической защитой. Видеонаблюдение и тревожные кнопки есть везде, есть телефонная связь с органами внутренних дел и все образовательные учреждения в этом году сделали паспорта безопасности", - сказал Кумыков.

Подготовка школ завершится не позднее 20 августа, заверил он. Одновременно с ремонтными работами проверяется соблюдение требований по обеспечению безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров, от угроз криминального и террористического характера, соответствие санитарным нормам и правилам.

В 2018-2019 учебном году 275 общеобразовательных организации оснащены установками автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией. На установку систем видеонаблюдения местные власти за этот же период потратили более 5,4 млн рублей.

Министр также отметил, что во всех образовательных организациях имеется централизованное отопление, система канализации и обеспечивается водоснабжение от водоисточника населенного пункта, оборудованы 486 медицинских кабинетов. Что касается питания, то оно, по словам министра, организовано во всех школах КБР.

Для подготовки школ к учебному году в 2019 году в регионе выделено более 73,2 млн рублей, в том числе на проведение текущих ремонтных работ - 19 млн (в 2018 году на эти цели израсходовано около 15 млн рублей).