В Чечне пройдут переподготовку около 600 неонатологов и педиатров

ГРОЗНЫЙ, 14 августа. /ТАСС/. Программу переподготовки в рамках регионального проекта по развитию детского здравоохранения в Чечне пройдут около 600 врачей, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

"В рамках проекта "Развитие детского здравоохранения в Чеченской Республике, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" проводится работа по нескольким направлениям. С начала года в федеральных симуляционно-тренинговых центрах уже прошли переподготовку 62 специалиста, всего повышение квалификации пройдут более 600 специалистов учреждений родовспоможения и педиатрических учреждений", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в рамках программы также запланировано строительство инфекционного детского корпуса на базе Республиканской детской клинической больницы им. Е. П. Глинки и другие мероприятия.

Региональная программа "Развитие детского здравоохранения в Чеченской Республике, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" состоит из нескольких этапов и рассчитана на реализацию до 2024 года.