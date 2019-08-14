Новую школу взамен аварийной откроют в селе на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Новую школу откроют в селе Красноярском (Ставропольский край) до конца 2019 года. Она примет учеников, которые до этого посещали уроки в старом здании, признанном аварийным, сообщили в среду в пресс-службе губернатора края.

"Новая школа должна прийти на смену старому зданию. Оно было построено в 1950-х годах и сегодня признано аварийным. В новой школе будут учиться дети из Красноярского и расположенного поблизости села Алексеевского. Строительные работы выполнены более чем на четверть. Завершить их планируется до конца текущего года", - уточняется в сообщении.

Школа рассчитана на 170 мест, строительство началось весной 2019 года. Во время рабочей поездки ход строительных работ оценил губернатор Владимир Владимиров, который поручил рассмотреть возможность дооборудования спортивной площадки и создания отдельного актового зала - по проекту, школьный актовый зал предполагалось совместить со столовой.

В общей сложности в 2019 году в регионе планируется ввести в строй три школы, которые примут 3222 ученика. Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях края позволит снизить общий процент обучающихся во вторую смену с 15,6% до 14,5%.