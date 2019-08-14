Творческими встречами жителей Северной Осетии с художниками откроется симпозиум "Аланика"

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Международный художественный симпозиум "Аланика" откроется в Северной Осетии творческими встречами художников-участников с жителями Владикавказа. Форум начнется и продлится до 30 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ в составе "Росизо").

"В четверг на симпозиуме день заезда, встреча организаторов и участников. Откроется череда мероприятий в рамках "Аланики" в пятницу творческими встречами двух художников-участников с жителями Владикавказа", - пояснил собеседник.

Первыми творческие встречи проведут Джамиля Дагирова и Шапи Рабаданов из Дагестана. По данным организаторов, Шапи Рабаданов - представитель современного наивного искусства, его работы хранятся в музеях и частных собраниях Дагестана, Ростова-на-Дону, Москвы, а также Узбекистана, Азербайджана и др. Джамиля Дагирова руководит культурно-выставочным центром Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи и сама является художником. Она работает в технике фроттаж, перенося фактуру каменных памятников в изображение на бумаге.

В рамках симпозиума "Аланика" также пройдет семинар, который соберет экспертов музейного дела из разных регионов России, в том числе из Москвы и Перми. Специалисты обозначат свой взгляд на дальнейшую судьбу творческого форума в Северной Осетии, определят перспективные направления развития симпозиума.

Начавшийся в 2007 году как пленэр симпозиум при поддержке Министерства культуры РФ превратился в форум искусства. За прошедшие годы участниками "Аланики" стали художники из 22 стран. В 2018 году, впервые за 12-летнюю историю своего существования, симпозиум был отменен из-за финансовых трудностей. "Аланика" - дважды номинант премии "Инновация" в номинации "Региональный проект современного искусства", лауреат премии Сергея Курехина (2017 год), лауреат Третьяковской премии в специальной номинации "Нереализовавшийся проект" (2018 год).

В 2019 году симпозиум "Аланика" продлится с 15 августа по 30 сентября. Программа включает в себя творческие встречи, лекции и семинары, мастер-классы, минифестиваль, перформанс и концерт. Заключительная выставка работ участников откроется в Национальном музее Республики Северная Осетия - Алания 30 августа.