Всероссийский день картофельного поля соберет в Северной Осетии более 1 тыс. экспертов

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 августа. /ТАСС/. Эксперты 25 российских регионов и зарубежных стран, в общей сложности более 1 тыс. человек, станут участниками Всероссийского дня картофельного поля, который откроется в Северной Осетии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе минсельхоза республики.

"На мероприятиях мы ожидаем 25 делегаций, более 1 тыс. экспертов и участников. Ожидаются и иностранные делегации - участниками станут селекционеры из Франции, Швейцарии и Германии", - сказал собеседник.

Участниками Всероссийского дня картофельного поля станут ученые, семеноводы, поставщики техники и оборудования, производители агрохимии и средств защиты растений. Эксперты посетят питомники выращивания семенного картофеля в условиях высокогорной зоны, осмотрят производственные посадки элитного и суперэлитного картофеля.

В рамках мероприятий Дня картофельного поля запланированы презентации перспективных сортов и гибридов картофеля российской и зарубежной селекции, тепличного комбината по производству мини-клубней картофеля. Также состоится пленарное совещание, темой которого станет развитие научного и производственного потенциала отрасли картофелеводства, и конференция по вопросам оригинального семеноводства картофеля.

Всероссийский день картофельного поля - 2019 пройдет в Северной Осетии 15-16 августа.