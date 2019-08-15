Штормовое предупреждение объявлено в Хабаровске из-за ливней

ХАБАРОВСК, 15 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные ливни в южных и центральных районах Хабаровского края, в Хабаровске объявлено штормовое предупреждение, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

"Штормовое предупреждение объявлено в Хабаровске. По прогнозам синоптиков, 16-17 августа в южных и центральных районах края пройдут сильные дожди с усилением ветра до 22 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, осадки в регион принесут остатки тайфуна "Лекима", который прошел по территории КНР на прошлой неделе, также на погоду окажет влияние новый тайфун "Кроса", смещающийся в Японское море. Сам циклон до региона не дойдет, но сформирует атмосферные разделы. Из-за сильных дождей, по информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на малых реках края ожидается формирование дождевых паводков с дополнительным подъемом уровня воды до полутора метров, а также дальнейшим повышением уровней воды в реке Амур у Хабаровска и ниже по течению до категории опасных отметок. Уровень воды у города поднимется до отметки 630-680 см, при отметке опасного явления в 600 см. Сейчас при уровне в 570 см в городе подтоплены 12 дворов, несколько проездов и около 1,7 тыс. дач на близлежащих островах. По всему Хабаровскому краю подтопления из-за разлива рек и подъема грунтовых вод зафиксированы в 15 поселениях.

Погода ухудшится и в соседней с Хабаровским крае Еврейской АО. ГУ МЧС России по области распространило предупреждение о сильных дождях и ветре силой до 17-22 метров в секунду. В этом регионе также из-за подъема уровня Амура, грунтовых вод и разлива рек есть подтопления дворов и дачных участков в ряде поселений, нескольких участков дорог, под водой оказались почти 28 тыс. га полей с соей.