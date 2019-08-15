На общественных пространствах городов Ставрополья установят бесплатный Wi-Fi

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Бесплатный Wi-Fi появится в Ставропольском крае в местах проведения культурно-массовых мероприятий, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Работа по созданию точек открытого доступа к высокоскоростному интернету будет начата в Ставрополе. После чего инициатива должна быть распространена на города Кавказских Минеральных Вод и другие территории края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на начальном этапе реализации проекта планируется создание зон доступа Wi-Fi на территории десяти общественно-значимых пространств краевого центра, включая основные места проведения культурно-массовых мероприятий. Для обеспечения качественного и высокоскоростного интернета в городе планируется установить 236 точек доступа. Предполагается, что для подключения абоненты смогут использовать два способа авторизации: посредством телефонного номера мобильной связи и через Единую систему идентификации и аутентификации РФ.

"Доступный и качественный интернет - это особая грань городского пространства, которая говорит о том, что город высокотехнологичен, современен и комфортен для людей", - приводит пресс-служба слова губернатора края Владимира Владимирова.

При этом он отметил, что опыт проведения мероприятий с большим количеством участников показал нехватку емкости существующей мобильной сети для предоставления качественных услуг связи всем абонентам. По его мнению, наличие беспроводного интернета поможет обеспечить связь в дни пиковых нагрузок для большего числа людей.