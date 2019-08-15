Врио главы Ингушетии подписал указ о назначении нового помощника-советника

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении нового помощника-советника, сообщается в четверг на сайте правительства республики.

"Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов своим указом назначил на должность помощника-советника Михаила Илезова", - говорится в сообщении.

Илезов имеет опыт работы в качестве руководителя аппарата правительства Ингушетии, председателя комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики региона, работал на различных должностях в "Почте России".

Президент РФ Владимир Путин 26 июня принял отставку 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, возглавлявшего Ингушетию с 2008 года, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Тогда же он подписал указ о назначении врио главы республики 60-летнего экс-прокурора региона Махмуд-Али Калиматова, возглавлявшего ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.