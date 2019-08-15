На Ставрополье отремонтируют железную дорогу, построенную в конце XIX века

СТАВРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты приступили к ремонту железной дороги в Железноводске, проект которой в 1891 году утвердил император Александр III, сообщает пресс-служба города на своей странице в Instagram.

"В Железноводске приступили к плановому ремонту железнодорожного полотна. Сотрудники Северо-Кавказской дирекции по ремонту путей уже заменили при помощи поезда рельсоукладчика около 2 км старых деревянных шпал на новые", - говорится в сообщении.

Проект дороги был утвержден Александром III 15 июня 1891 года. Весной 1896 года была закончена укладка рельсового полотна, а 1 января 1897 года движение на Железноводск было открыто.

"Железнодорожная ветка "Бештау - Железноводск" уникальна тем, что имеет значительный уклон в сторону горы Бештау. <…> По пути следования железнодорожной ветки… находится памятник первым комсомольцам Железноводска братьям Михальским", - добавили в пресс-службе.

Железноводск - самый северный курорт Кавказских Минеральных вод. Население города составляет более 50 тыс. человек. В административные границы Железноводска входят: курортный поселок Иноземцево, поселок Капельница, станция Бештау, хутор Р. Люксембург. В Железноводске имеются общекурортные водолечебница и грязелечебница, четыре питьевых бювета.