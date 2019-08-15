Верховный суд Ингушетии подтвердил законность действий парламента при определении границ

МАГАС, 15 августа. /ТАСС/. Верховный суд Ингушетии оставил без изменений решение, принятое в апреле 2019 года Магасским районным судом региона, по которому результаты голосования по республиканскому законопроекту о границе между Ингушетией и Чечней признаны законными. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

"15 августа судебная коллегия по административным делам Верховного суда Республики Ингушетия рассмотрела административное дело по апелляционной жалобе административных истцов на решение Магасского районного суда о признании незаконными решения от 4 октября 2018 года, оформленного протоколом Счетной комиссии, о результатах тайного голосования по вопросу о принятии закона Республики Ингушетия "Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой"", - говорится в сообщении.

26 сентября 2018 года Юнус-Бек Евкуров, который в тот момент возглавлял Ингушетию, и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении административной границы между двумя республиками, которое парламенты двух республик ратифицировали. Главы регионов подписали законы о его утверждении. В конце октября 2018 года Конституционный суд (КС) Ингушетии признал закон о ратификации парламентом республики соглашения по границе с Чечней не соответствующим Конституции республики.

После этого Евкуров обратился в КС РФ с просьбой проверить закон на конституционность. Конституционный суд РФ признал соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней соответствующим Конституции. Решение вызвало разногласия в обществе, в СМИ высказывались предположения о возможных фальсификациях в ходе голосования за законопроект об установлении границ.