В аэропорту Минвод открыли транспортно-пересадочный узел

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Транспортно-пересадочный узел открыли в аэропорту Минеральных Вод (Ставропольский край). Он поможет улучшить транспортное обслуживание жителей края. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в четверг.

"Транспортно-пересадочный узел, расположенный за выездом с территории Международного аэропорта "Минеральные Воды", соединяется с автомагистралью "Кавказ", которая является одной из самых востребованных для междугородних автобусных перевозок. Режим работы транспортно-пересадочного узла (ТПУ) - с 06:00 до 00:00 мск, инфраструктура ТПУ включает в себя стоянку для автобусов, перрон для высадки и посадки пассажиров. ТПУ рассчитан на прибытие более 86 рейсов в день (около 1,6 млн пассажиров в год)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, автовокзал планирует обслуживать 45 пригородных и 25 междугородных маршрутов, по направлениям - Астрахань, Волгоград, Саратов, Москва, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Владикавказ, Тбилиси, Луганск, Донецк, Краснодар, Евпатория, Севастополь, Ялта и другие.

"Открытие нового транспортно-пересадочного узла улучшит транспортное обслуживание жителей Ставропольского края. ТПУ в Минеральных Водах стал первым открытым на территории аэропорта, входящего в холдинг "Новапорт". Открытие аналогичных ТПУ планируется и в других аэропортах холдинга, что позволит пассажирам с комфортом добираться до близлежащих населенных пунктов", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Международный аэропорт Минеральные Воды - крупнейший на Северном Кавказе, за 2018 год обслужил более 2,4 млн пассажиров, что на 10,5% превышает результат 2017 года.