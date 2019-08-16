Кипрская компания проведет реконструкцию ВПП аэропорта Певека на Чукотке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 августа. /ТАСС/. Компания "Планум" с Кипра победила в конкурсе на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта города Певека на Чукотке. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

"Определился победитель конкурса на реконструкцию ВПП аэропорта Певека. Компания "Планум" (Кипр) Ltd. Заключаем контракт. До 2022 года Певек получит новую полосу и новые возможности", - написал Копин.

Он отметил, что с началом реконструкции полосы в Певеке будут введены ограничения по типам принимаемых воздушных судов. "Здесь у нас есть несколько решений. Ведем переговоры с авиакомпаниями S7, UTair, "Якутия" и "Алроса". Планируем с 1 июня будущего года запустить регулярный рейс Певек - Магадан, рассматриваем возможность перевозок певекчан через Анадырь", - сообщил губернатор округа.

На четырехлетнюю реконструкцию аэропорта Певека будет направлено больше 3,6 млрд рублей в рамках федеральной госпрограммы "Развитие транспортной системы". Средства на мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса выделены из федерального бюджета. Основные работы запланированы на 2020-2021 годы.

Аэропорт Певека был построен в 1939 году. Долгое время там не производился капитальный ремонт. Сейчас необходимость в реконструкции стала особенно актуальной в связи с планами установки в Певеке первой в России плавучей атомной теплоэлектростанции и необходимостью перевозки грузов для разработки одного из крупнейших в мире золото-медного месторождения - Баимского. Певек также выступает в качестве запасного аэродрома на трансконтинентальном направлении из Северной Америки в Азию.

Материнская компания - сербская "Планум" - работает в России с 1993 года, занимаясь строительством и реконструкцией аэродромов. Это объекты в аэропортах Читы, Братска, Кемерово, Челябинска, Магнитогорска, Усть-Илимска, Якутска, Магадана, Благовещенска, Анадыря, Москвы (Шереметьево).