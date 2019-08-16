Пострадавшие от степных пожаров в Забайкалье аграрии получили новые тракторы

ЧИТА, 16 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Новые тракторы "Беларус 82.1" были вручены в пятницу аграриям Забайкальского края, техника которых сгорела весной во время степных пожаров.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края, сопровождавшихся ураганным ветром, 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб превысил 1 млрд рублей.

"К нам поступил 21 трактор, еще три доставят позже. Их получат те, у кого весной сгорела техника", - сказал начальник отдела механизации краевого Минсельхоза Роман Якунин.

Стоимость одного трактора - 1,5 млн рублей, а общая стоимость приобретенной техники - 36 млн рублей. Купить ее удалось благодаря сотрудничеству крупных агрохолдингов с Росагролизингом. "Мы оперативно пошли навстречу селянам, попавшим в беду", - пояснил гендиректор Росагролизинга Павел Косов.

"По закону, вам нужно было возместить [причененный во время пожаров] ущерб, - сказал, обращаясь к собравшимся на площади селянам, врио губернатора Александр Осипов. - Но [сгоревшая] техника была старой, изношенной, на учете не стояла и фактически ничего не стоила. Поэтому на эти деньги (компенсацию ущерба - прим. ТАСС) ничего бы не было сделано. Миром, добрыми людьми собрали средства, купили технику".

Одним из получателей техники стал Баир Анандуев из села Тасырхой Борзинского района. Во время пожаров у его семьи сгорели скот и техника. "Это, конечно, большой подарок для нас. Тракторы уже сейчас понадобятся нам для заготовки кормов на зиму", - отметил аграрий и добавил, что и дальше будет жить со своей семьей в Тасырхое и заниматься сельским хозяйством.