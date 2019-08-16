Коля стоял по колено в воде: как в болоте под Омском нашли трехлетнего ребенка

Трехлетний Коля Бархатов потерялся в лесу на севере Омской области во вторник днем. В четверг мальчика нашли живым. Как рассказала ТАСС координатор поиска спасательного отряда "Лиза Алерт" Екатерина Гогина, представители которого обнаружили ребенка, малыш стоял посреди болота по колено в воде, и его спасение — это чудо. О том, как осуществлялась поисковая операция, в каком состоянии был найден ребенок — в материале ТАСС. "Малыш молодец, он выдержал" Коля пропал во вторник днем, когда родители приехали с ним в лес в Большереченском районе Омской области за ягодами. Через некоторое время ребенок устал, родители отвели его в машину и отошли на 15 минут на несколько десятков метров. Вернувшись и обнаружив пропажу сына, они около трех часов искали его сами, а потом обратились в полицию. По факту исчезновения ребенка региональный СК возбудил уголовное дело. В четверг ближе к обеду нашли головной убор мальчика, это позволило сузить направление поиска, рассказывает Гогина. "Мы сделали фотографию кепки, показали папе [мальчика], папа ее опознал, после чего у нас началась более плотная работа вокруг артефакта. <…> Часа через два поисковые группы, которые возглавляли наши старосты, услышали отклик в лесу и двинулись навстречу. В момент обнаружения малыш находился в заболоченной местности, стоял примерно по колено, чуть выше, в воде. Ребята его достали, переодели <…> и доставили в штаб поиска, передали медикам и родителям", — сказала Гогина.

На эту тему Что делать, если ваш ребенок пропал?

По ее словам, это единственный прецедент в практике "Лизы Алерт", когда маленький ребенок находился в воде и все закончилось благополучно. "К сожалению, из десяти поисков [детей] в природной среде восемь — это погибшие в воде. Так что это действительно какое-то чудо", — говорит представитель спасательного отряда. Она отметила выносливость ребенка, который выдержал двое суток в таких тяжелых условиях. "Он был напуган, но в целом его состояние оценивалось как удовлетворительное. Малыш молодец, он дождался, он выдержал. Он настоящий сибиряк, крепыш", — сказала Гогина. Малыш был найден всего в 800 метрах от штаба спасательной операции. "Это был самый труднопроходимый участок, болото, поэтому первое время считали, что туда ребенок не мог уйти. Это направление проходили, но не так тщательно, искали больше в других направлениях", — рассказал ТАСС сотрудник пресс-службы УМВД России по Омской области Юрий Сосункевич, который принимал непосредственное участие в поиске Коли. Гогина предположила, что ребенок мог прийти на это место уже после того, как оно было проверено. "Скорее всего мальчик не стоял, двигался, есть вероятность, что он пытался выйти и не с первого дня застрял в этом болоте", — считает она.

Дружная коллективная работа По словам Сосункевича, в спасательной операции принимало участие до 700 человек — сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, представители поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас", а также простые жители Омской области и других регионов. "Люди постоянно подъезжали — были люди из Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, ожидали прибытия людей из других регионов", — сказал он. В четверг утром из Москвы в Омск прилетели девять человек спасотряда "Лиза Алерт", которые присоединились к четырем членам отряда, прибывшим накануне. "На месте мы проанализировали предыдущую работу служб и отряда и приняли решение о более плотном и качественном прочесе. Еще раз задействовали вертолет, который облетел поля, поднимали два квадрокоптера. А пешие группы в это время занимались прочесом по квадратам", — рассказала Гогина. При организации поиска принимались во внимание особенности характера ребенка, отметила она. "Нам сказали, что он боится громких резких звуков. Поэтому работа на отклик была скорректирована в уменьшенную сторону — нельзя было очень громко кричать. Ну и обязательное условие, чтобы голос был женский, потому что на него ребенок быстрее отреагирует", — сообщила Гогина.

На эту тему Как дроны и нейросети ищут пропавших людей? И насколько они реально эффективны?

Сосункевич добавил, что вся территория поиска — это труднопроходимая залесенная болотистая местность. "Там высокая трава, камыш, заметить маленького ребенка фактически невозможно. Приходилось сотрудникам и волонтерам выстраиваться цепью буквально в 2–3 метрах друг от друга, идти и заглядывать под каждый куст", — рассказал Сосункевич. По мнению Гогиной, большая заболоченность территории представляла большую опасность не только для трехлетнего мальчика, но и для взрослого человека. Осложняла поиск и неуверенная работа сотовой связи, которая была единственным средством связи для большинства волонтеров. Она отметила хорошие условия для участников спасательной операции. "Администрация [района] обеспечила и кухню, и бытовые нужды. <…> Огромный отклик от обычных людей, которые везли воду, еду, батарейки, которые нужны были в огромном количестве", — сообщила представитель "Лизы Алерт". В целом настрой у людей был довольно бодрый, отмечает она. "Действительно много откликнулось людей <…> наши ребята обучали тех, у кого был хоть какой-то опыт, элементарным навыкам ориентирования, чтобы они могли пойти в лес. Все были очень терпеливые, ждали и шли, куда их направили. Я видела большой отклик в глазах — это была дружная коллективная работа", — считает представитель спасотряда.

Мальчика поместили в Большереченскую районную больницу. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального Минздрава Анна Никитенко, ребенок в удовлетворительном состоянии, из реанимации, куда его поместили для реабилитации, он переведен в общую палату, там он находится с родителями. "У мальчика хороший аппетит, вчера с ним более двух часов работал психолог. Под наблюдением врачей он пробудет ориентировочно до понедельника", — сказала Никитенко. Отец мальчика Степан Бархатов рассказал ТАСС, что сейчас Коле, у которого диагностировали сильное обезвоживание, уже намного лучше. "В целом все хорошо, только пока он очень слаб, сказалось обезвоживание. Видно, что был очень испуган", — сказал Бархатов.