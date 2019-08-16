Леопардов из центра восстановления выпустят в дикую природу Кавказа весной

СОЧИ, 16 августа. /Корр. ТАСС Ольга Захарова/. Центр восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе готовит к выпуску в дикую природу пятерых котят этого вида весной 2020 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра Николай Воронин.

"Мы склоняемся к весеннему выпуску, чтобы сохранить жизнь леопардам, минимизировать риски их потери. Выпускаем их в возрасте около двух лет, когда естественный период половой зрелости еще не наступил, то есть оставляем запас для адаптации и формирования своего собственного биологического сигнального поля, чтобы на следующий год сформировать пару и принести потомство", - сказал Воронин.

Он отметил важность подготовки места выпуска. "Важно <...> обустроить матрицу фотоловушек, провести работу с местным населением, сформировать механизм принятия решений, включая главу региона и ответственных ведомств, чтобы все были готовы к тому, что у них появится такой представитель фауны. Эта работа ведется непрерывно", - подчеркнул собеседник агентства.

В центре обитают пятеро котят - два самца и три самки - в возрасте 13-14 месяцев. "Они еще достаточно молоды, чтобы выпускать их в дикую природу. Они в том возрасте, когда мы начинаем процедуру отделения котят от матери, чтобы перевести детенышей на индивидуальную программу подготовки, чтобы они самостоятельно без помощи мамы могли охотиться, <...> умели взаимодействовать с особями своего вида и реагировать на изменения окружающей среды", - сказал руководитель центра.

Вопрос того, сколько котят в итоге будет выпущено, решится по результатам оценки их поведения. Животным предстоит пройти тестирование на умение избегать человека и способность добывать себе пищу естественным образом в природе. Экзамен будет проходить за несколько месяцев до выпуска леопардов в природу.

В дикой природе на Северном Кавказе обитают три переднеазиатских леопарда: самцы Ахун и Артек на территории Кавказского заповедника и самка Волна в национальном парке "Алания" в Ирафском районе Северной Осетии. Один из выпущенных в июле 2016 года в Кавказский заповедник самцов по кличке Килли погиб в Абхазии в начале февраля. Второй самец Эльбрус пропал из виду в дикой природе Южной Осетии.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалистами Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и РАН была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин.