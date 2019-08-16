В Пермском крае из-за переувлажнения почвы ввели режим ЧС

ПЕРМЬ, 16 августа. /ТАСС/. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечению пожарной безопасности Пермского края ввела режим ЧС во всех 46 муниципальных районах и городских округах региона из-за переувлажнения почвы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе краевого Минсельхоза.

"В связи с продолжительными дождями, которые привели к переувлажнению почвы и повреждению посевов сельскохозяйственных культур, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение признать сложившуюся ситуацию в Пермском крае чрезвычайной ситуацией регионального характера", - сказали в пресс-службе.

Летом 2019 года в Пермском крае идут сильные и продолжительные дожди, грозы, неоднократно выпадал крупный град, что привело к гибели сельскохозяйственных культур на семи территориях на площади 13,4 тыс. га. Сельхозкультуры погибли в Нытвенском, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Большесосновском, Бардымском и Ординском районах, где было засеяно порядка 67 га. Погибла почти одна пятая часть урожая. Здесь уже действует режим ЧС.

По словам министра сельского хозяйства Пермского края Оксаны Бредневой, в регионе зафиксирована гибель зерновых и трав, в связи с чем власти прогнозируют невыполнение плана по заготовке кормов и предложили ввести режим ЧС на всей территории края.

Как пояснил в среду, 14 августа на заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников, введение режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве снимет с производителей обязанность по достижению целевых показателей по урожайности, и на сегодняшний день есть основания, чтобы ввести такие послабления для всех аграриев региона.