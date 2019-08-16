На Ставрополье реконструируют водопровод, который не ремонтировали 30 лет

ПЯТИГОРСК, 16 августа /ТАСС/. Водопровод реконструируют в Михайловске (Ставропольский край) до конца года, что позволит улучшить качество водоснабжения в центральной части 90-тысячного города и даст возможность жителям более 40 улиц подключиться к централизованному водоснабжению. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"До конца года планируется реконструировать участок водопроводной сети общей протяженностью 6,2 км <...> В том числе будет заменен участок протяженностью 1,2 км от пер. Советского по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Войкова и далее по ул. Войкова, а также пятикилометровый отрезок водовода от ул. Войкова до ул. Гражданской", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по первому этапу работы уже ведутся. По ул. Войкова уложено 350 м из 1,1 км трубы, которую выделило министерство ЖКХ региона из краевого запаса. Полностью этот отрезок планируют реконструировать до конца сентября.

"Необходимость модернизации водопроводного хозяйства в Михайловске назрела давно: город и его население быстро растет, нагрузка на сети достигла пиковых значений. Последней каплей стала жара и засуха, которую мы пережили в мае-июне этого года. На участке, отведенном под реконструкцию, водопроводные сети не ремонтировались порядка 30 лет. Пришла пора кардинально изменить ситуацию", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Романа Марченко.

Министерство отмечает, что реализация проекта снимет проблему дефицита питьевой воды в центральной части Михайловска, а также расширит возможность подключения к централизованному водоснабжению объектов по более чем 40 улицам города. Проект реализуется по поручению губернатора края Владимира Владимирова в рамках инвестиционной программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".