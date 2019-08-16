Профессии повара обучатся более 80 предпенсионеров в Северной Осетии в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 августа. /ТАСС/. Владикавказский торгово-экономический техникум обучит поварскому делу более 80 человек в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" в 2019 году, сообщили ТАСС в пятницу в администрации техникума.

Собеседник агентства пояснил, что для них была заранее подготовлена специальная программа, срок обучения - десять недель. "Это представители разных районов республики, жители Владикавказа. Когда пришли на обучение, особым энтузиазмом не горели, но постепенно втянулись, теперь нравится", - сказал он.

Еще одно направление подготовки в техникуме - кондитерское дело, в учебном учреждении уже прошло обучение первого такого курса. "У нас было и кондитерское дело, от центра занятости Пригородного района обучение прошли три человека, также была подготовлена специальная программа, они закончили обучение в начале августа, все были очень довольны", - пояснили в техникуме.

По данным республиканского комитета по занятости населения, Владикавказский торгово-экономический техникум - одно из старейших государственных учебных заведений Северного Кавказа. Техникум является крупнейшим учебным заведением среднего профессионального образования в республике, обучение там проходят почти тысяча студентов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.