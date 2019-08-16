Победитель гран-при фестиваля памяти Муслима Магомаева в Чечне получит 100 тыс. рублей

ГРОЗНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Победители фестиваля-конкурса "Орфей-2019" памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева, который проходит в Грозном (Чечня) с 15 по 17 августа, вместе с наградами получат денежные призы. Обладатель гран-при конкурса выиграет 100 тыс. рублей, рассказала ТАСС начальник отдела искусств и учебных заведений Министерства культуры Чечни Роза Ташаева.

"Всего три номинации в трех возрастных категориях, в которых будет три места и самая главная награда - гран-при конкурса. Обладатель гран-при, лучший участник конкурса, получит вместе с наградой денежный подарок в размере 100 тыс. рублей. Артист, который займет первое место, получит вместе с наградой 60 тыс. рублей, второе место - 40 тыс. рублей и третье - 30 тыс. рублей, также все участники конкурса получат дипломы и памятные подарки", - сказала Ташаева.

По ее словам, от Чечни в этом году выступают только три артиста, в том числе известные в регионе певцы - Амирхан Умаев, Руслан Умханов, младший брат участника шоу "Голос" Шарипа Умханова.

"В этом году у нас 45 участников, это артисты из Казахстана, Чувашии, Татарстана, Волгограда, Пскова, Астрахани, Ростова-на-Дону и регионов Северного Кавказа. Сегодня проходит конкурсная программа, лучших из них определят пять членов жюри уже завтра", - добавила собеседница агентства, уточнив, что в прошлом году на фестивале-конкурсе "Орфей-2018" гран-при и первое место взяли представители Чеченской Республики.

Первый международный песенный фестиваль "Орфей" памяти Магомаева прошел в Грозном в 2018 году. Тогда в конкурсе приняли участие представители 17 российских регионов и певцы из Франции, Казахстана и Белоруссии.

Муслим Магомаев (1942-2008) - российский эстрадный и оперный певец (баритон), народный артист СССР (1973), солист Азербайджанского театра оперы и балета им. М.Ф. Ахундова. Выступал в оперном театре "Ла Скала" (Милан), концертном зале "Олимпия" (Париж). Исполнитель песен "Лучший город земли", "Подмосковные вечера", "Королева красоты", пел в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, "Риголетто" Джузеппе Верди, "Евгений Онегин" Петра Чайковского.