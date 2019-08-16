Раритеты, мотоциклы и дома на колесах. В КБР проходит автомотофестиваль "Седьмая скорость"

НАЛЬЧИК, 16 августа. /ТАСС/. Туристический автомотофестиваль "Седьмая скорость" собрал любителей автомобилей, мотоциклов, путешествий и активного отдыха в столице Кабардино-Балкарии (КБР) городе Нальчике в пятницу. Участниками фестиваля стали байкеры, автомобилисты-любители и гонщики, представители туристических фирм, предприятий производящих брендовую продукцию КБР, сообщает корреспондент ТАСС.

Между самыми современными и раритетными машинами, представленными на городской площади, ходят посетители фестиваля и фотографируются. Ограничений в этот день нет ни для кого, и хозяева помогают зрителям выбрать красивый ракурс для фото.

"Приятно, когда в городе в туристический сезон проводятся такие большие мероприятия. Руководство республики, администрация города всячески поддерживает такие массовые, публичные, общественные мероприятия. Мы считаем, что надо еще создавать и картодромы, и такие мероприятия предлагаю проводить не в один день, а по неделям, чтобы развивать именно наш туристический сектор и создавать событийный туризм", - сказал ТАСС глава администрации города Таймураз Ахохов.

Признанные лидеры и отечественный автопром

На одной из площадок организована автомобильная выставка с презентациями популярных видов экстремального и автомобильного туризма. Представитель всероссийского клуба BMW E39 Exclusive Club из Москвы Светлана Пахомова, делясь впечатлениями от фестиваля, отметила его позитивный настрой.

"Мы приехали к ребятам из клуба "BMW гараж Нальчик" в гости, это наши друзья, мы дружим городами. Я здесь увидела очень много-много ребят, машин и радует то, что, вне зависимости от марки, все общаются, все дружные и Нальчик смог организовать такое мероприятие и объединить и клубы, и ребят, и все это на дружеской позитивной ноте", - сказала она, отметив, что больше всего ей нравится BMW, но уважает и другие марки автомобилей.

Другой участник фестиваля Эдуард Манасян приехал из города Прохладный на ВАЗ-2105 с двигателем от Toyota и с удовольствием рассказывает о своем авто. "Кузов ВАЗовский, но здесь автоматическая трансмиссия, ходовая, это гоночный автомобиль от Toyota - все делал сам, своими руками. Машина достойная, самая быстрая классика на сегодняшний день", - говорит он.

За три года увлечения автоспортом Манасян успел побывать на многих соревнованиях и выступал там успешно, о чем свидетельствуют кубки, выставленные на крыше его автомобиля. "Я много где участвовал, вот только месяц назад занял третье место в этапе Чемпионата России по дрэг-рейресингу в Москве", - рассказал он.

Не только лыжный курорт

По словам организатора фестиваля, руководителя федерации автомобильного и мотоциклетного спорта КБР Темиржана Байсиева, им удалось собрать около 200 единиц техники.

"Мы ставили задачу собрать все автомобильные, мотоциклетные сообщества республики, картингистов, тех, кто занимается джип-туризмом, автотуризмом, раритетными машинами. Здесь сегодня собрались туристические компании, представлена брендовая продукция региона, вода, яблоки, другая продукция, национальные подворья - все всех угощают бесплатно. Благодаря таким мероприятиям люди могут, помимо того, что на лыжах покататься на "Эльбрусе" и посетить Чегемские водопады, увидеть Нальчик, а здесь уже и вот такой красивый фестиваль", - отметил Байсиев.

По его словам, только за полтора часа фестиваль посетили несколько тысяч человек. "Мы уже не помещаемся на этой площадке, потому что сообществ автомобильных в республике с каждым годом становится все больше и больше. Сейчас мы наблюдаем скачок развития и автоспорта, и автотуризма", - добавил собеседник агентства.

Одной из особенностей фестиваля стала выставка-ярмарка туристских продуктов. Свои товары и услуги на площадках фестиваля представляют компании различных туристических направлений.

По словам министра курортов и туризма КБР Мурата Шогенцукова, подобные мероприятия помогают знакомить туристов с несколько иной Кабардино-Балкарией. "Этот фестиваль - это способ привлечения туристов, событийный туризм. Сегодня сюда придут отдыхающие в санаториях Нальчика, и фестиваль будет не разовой акцией, а мы превратим его в межрегиональную тему", - отметил он, пояснив, что в планах у местных властей состыковать разные направления туризма, любителей автоспорта, "делать смешанные фестивали и выходить на федеральную повестку".

Диджей с этномузыкой

На фестивале подготовлена музыкальная программа. На сцене играют диджеи, композиции которых звучат не только в Нальчике, но и на известных европейских танцевальных площадках. Вечерняя часть концертной программы состоит из выступлений коллективов, которые играют вживую. Этно-композиции групп "Хатти", Isaria, "5642" подготовлены специально для фестиваля.

Автомотофестиваль "Седьмая Скорость" проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, рабочей группы по развитию автотуризма в России при экспертном совете комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Общенациональной ассоциации автомототуризма и органов государственной власти КБР.