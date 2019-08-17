На Камчатке около 1,5 тыс. человек приняли участие в восхождении на Авачинский вулкан

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 августа. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек приняли участие в субботу в массовом восхождении на Авачинский вулкан на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"Для восхождения на Авачинский вулкан зарегистрировались 710 человек, однако еще больше людей вышли на маршрут без официальной регистрации. Всего в мероприятии приняло участие около 1,5 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Лучший результат при восхождении к отметке 2 тыс. м показали Виктор Слугин среди мужчин (1 час 11 минут) и Мария Варкентин среди женщин (1 час 54 минуты). Старейший участник - Владимир Густов, которому исполнилось 74 года, прошел дистанцию за 4 часа 11 минут, самый младший - семилетний Данил Светличный - за 4 часа 9 минут.

Авачинский вулкан находится на расстоянии 25 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота - 2751 м над уровнем моря. Массовое восхождение к вершине проходит ежегодно в рамках празднования праздника Камчатского края - Дня вулкана. Праздник отмечается в течение двух дней: на вулканах Авачинский и Козельский организуются массовые спортивные и культурные мероприятия, экологические акции.