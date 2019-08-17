В двух заповедниках Бурятии локализовали пожары

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Лесные пожары на территории двух заповедников в Бурятии, возникшие несколько дней назад из-за сухих гроз, локализованы, сообщила в субботу пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

"Локализованы два лесных пожара на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике на общей площади около 524 га. Проводятся работы по их дотушиванию", - сообщила пресс-служба.

В минувшие сутки в регионе тушили шесть природных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на площади около 2,2 тыс. га. "По состоянию на утро 17 августа проводятся работы по тушению трех лесных пожаров и дотушиванию одного локализованного очага в Северо-Байкальском районе и двух в заповедниках, - отметили в ведомстве. - Кроме того, находится под наблюдением программы космического мониторинга 19 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на общей площади около 88,2 тыс. га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует".

В Северо-Байкальском районе и на территории Забайкальского национального парка продолжает действовать режим ЧС.

Пожароопасный сезон в Бурятии в этом году начался в марте, за прошедшее время произошло порядка 570 природных возгораний на общей площади около 230 тыс. га.