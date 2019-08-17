Экстремальной гонкой открылся этнофестиваль "Гиперборея" под Мурманском

ТАСС, 17 августа. Экстремальной гонкой "Евровызов-2019" открылся в субботу международный этнофестиваль "Гиперборея" в Ковдорском районе Мурманской области. Участие в соревновании приняли любители кроссфита, они преодолели трассу протяженностью 3 км с большим количеством препятствий, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В этом году рекордное количество участников экстремальной гонки: 35 команд против 19 в прошлом году или около 200 участников (в два раза больше, чем годом ранее). Расширилась география гонки: если в прошлом году принимала участие только Мурманская область, то в этом году приехала команда из Волгоградской области", - сказала собеседница агентства.

Фестиваль пройдет в течение одного дня. Организаторы рассчитывают, что его посетят около 3 тыс. человек (в 2018 году он собрал более 1,5 тыс. посетителей).

По данным пресс-службы администрации Мурманской области, в ходе этнофестиваля инструкторы проведут для гостей мастер-классы по плаванию на байдарках и катамаранах. Кроме того, на фестивале работают сувенирные мастерские, а коренные народы Севера (саамы и коми-ижемцы) будут угощать гостей форума национальными блюдами.

"Идеологи проекта большие молодцы. Это бренд для Ковдорского района, для привлечения сюда туристов. Мы работаем над тем, чтобы создать возможность привлечения сюда и иностранных туристов, учитывая, что граница недалеко. Будем проект всячески раскручивать", - сказал журналистам врио губернатора Андрей Чибис после церемонии открытия фестиваля.

В конце 2018 года представители градообразующего предприятия Ковдорский горно-обогатительный комбинат объявили, что в Мурманской области будет создан парк "Гиперборея", в котором будут размещены копии найденных в районе моногорода Ковдор необычных сооружений. Среди таких артефактов - "качающийся сейд" - большой камень, который стоит на остром углу и не падает, шаманские сейды в форме разных фигур, выложенные из камней созвездия, какими люди их видели 5-6 тыс. лет назад, и многое другое. Их поисками занимались местные краеведы, исследователи-любители и журналисты.